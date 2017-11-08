Нойштедтер: «Россия может выиграть ЧМ-2018. Видно, что пацаны развиваются»

Игрок сборной России Роман Нойштедтер выразил точку зрения о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Также представитель турецкого «Фенербахче» рассказал, с кем из россиян больше всего общается.

«Больше всех общаюсь с Федором Смоловым, мы переписываемся. Знаю Константина Рауша из Германии, из Бундеслиги. Тоже с ним много общаемся, я ему помогаю. Общаемся только на русском. На иностранных языках нельзя нам.

Есть ли шанс у сборной России выиграть ЧМ-2018? Конечно, шанс есть. Мы играем дома. У нас самая большая поддержка. Все фанаты за нас будут.

У нас есть еще 4-5 месяцев на подготовку. Видно, что пацаны развиваются. Не бывает большей мечты, чем сыграть на домашнем чемпионате мира», – сказал игрок.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.