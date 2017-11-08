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  • Нойштедтер: «Россия может выиграть ЧМ-2018. Видно, что пацаны развиваются»

Нойштедтер: «Россия может выиграть ЧМ-2018. Видно, что пацаны развиваются»

8 ноября 2017, 23:05
45

Игрок сборной России Роман Нойштедтер выразил точку зрения о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Также представитель турецкого «Фенербахче» рассказал, с кем из россиян больше всего общается.

«Больше всех общаюсь с Федором Смоловым, мы переписываемся. Знаю Константина Рауша из Германии, из Бундеслиги. Тоже с ним много общаемся, я ему помогаю. Общаемся только на русском. На иностранных языках нельзя нам.

Есть ли шанс у сборной России выиграть ЧМ-2018? Конечно, шанс есть. Мы играем дома. У нас самая большая поддержка. Все фанаты за нас будут.

У нас есть еще 4-5 месяцев на подготовку. Видно, что пацаны развиваются. Не бывает большей мечты, чем сыграть на домашнем чемпионате мира», – сказал игрок.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (45)
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APchelov
1510172805
Наши далеко не доблестные футболисты продолжают жить в каком-то совершенно немыслимом измерении
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prezent2017
1510175413
Роман, тебя Уткин с Будогосским в одну палату психушки вместе с собой не приглашали?
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OPG-Diversant
1510175876
Ну раз такие дела. Давай те все дружно сделаем ставки на победу сборной России на ЧМ. Порадуем букмекеров. А если чудо всё же произойдет, то будет двойной праздник.
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Павел Амурский
1510176009
Рано его Рейнгольд посетил.
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mialkov
1510176769
Еще одного надо в дурдом отправлять...
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GoLenaStop
1510178189
Очередной парвус языком зарабатывает деньгу на русской проблеме... Откуда выкапывают всю эту срань? ....Ой. Простите дуру, или расстреляйте! Ха..
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Dellleone
1510181035
Глубоко лизнул... видать в газпром метит...
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Алекc
1510185594
сумасшедший)))
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Kondrat Jr
1510194427
Шапкозакидательство - это наше всё, Рома!
Ответить
sobaka120982
1510199482
Ну хоть какой то позитив)))) мне аж смешно стало!!!))))
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