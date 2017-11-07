Ринат Билялетдинов: «Коченков с ЦСКА в целом отстоял хорошо»

Бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от игры голкипера Антона Коченкова, который защищал ворота железнодорожников в матче с ЦСКА. Этот матч стал дебютным для воспитанника «Локомотива».

«Я работал с Антоном в дубле «Локомотива» – он всегда производил впечатление психологически устойчивого и квалифицированного вратаря. И с ЦСКА он в целом отстоял хорошо.

Первый гол – точно не его вина. По второму мячу можно сказать, что Коченков зря пошел на перехват при навесе, но я не думаю, что останься он на линии ворот, было бы лучше. Там была коллективная ошибка всей команды при обороне во время стандартного положения», – сказал Билялетдинов.

Напомним, игра 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончилась со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.