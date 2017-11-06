«Бешикташ» подтвердил интерес к Феллаини

Член исполнительного совета «Бешикташа» Метин Албайрак сообщил об интересе клуба к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Маруану Феллаини.

«Феллаини находится в нашем списке. Мы уже сделали несколько попыток подписать его, но мы рассматриваем и другие варианты», – цитирует представителя клуба Goal со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, в период летнего трансферного окна сообщалось о возможном переходе 29-летнего бельгийца в «Галатасарай». Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью опроверг вероятность сделки.

В текущем сезоне Феллаини забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в девяти встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 12 миллионов евро. Срок контракта футболиста истекает в июне 2018 года.