Моуринью: «Феллаини в «Галатасарае? Забудьте об этом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о возможном переходе полузащитника Маруана Феллаини в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что 29-летний бельгиец подписал с клубом из Стамбула пятилетний контракт.

«Феллаини в «Галатасарае? Забудьте об этом. Он слишком важен для нас.

Им проще будет подписать меня, чем Маруана», – сказал Моуринью.

Напомним, что контракт Феллаини c «МЮ» рассчитан до лета 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ хавбек провел 28 матчей, в которых забил один гол.