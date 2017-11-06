Джорджевич: «Арсенал» после победы над «Ахматом» почувствовал, что может замахнуться на что-то серьезное»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич заявил, что туляки почувствовали уверенность и готовы замахнуться на что-то серьезное в нынешнем сезоне.

В последних пяти матчах «оружейники» добились четырех побед и на данный момент идут на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от еврокубковой зоны всего на два очка.

«Действительно, сейчас нам удался качественный отрезок в чемпионате. Думаю, что очень важной и поворотной стала победа в Грозном, когда мы выиграли у «Ахмата» 2:1 и почувствовали, что можем замахнуться на что-то серьезное.

Но все в клубе отдают себе отчет в том, что пока ничего особенно не произошло. Впереди еще очень много матчей, и никто не хочет останавливаться на достигнутом. Мы будем биться в каждой игре и тогда в конце сезона сможем рассчитывать на по-настоящему хороший результат», – сказал Джорджевич.

В следующем туре 18 ноября «Арсенал» дома примет «Рубин».