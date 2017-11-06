Рахимич: «ЦСКА после матча с «Базелем» обрел второе дыхание»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич считает, что победа в матче Лиги чемпионов над «Базелем» придала армейцам сил и перед встречей с «Локомотивом». Он уверен, что решающим матчем для команды в борьбе за выход в плей-офф турнира станет домашний матч с «Бенфикой».

– Насколько клуб находится на эмоциональном подъеме после «Базеля»?

– Эта победа принесла нам не только три очка в Лиге чемпионов, но и заряд позитива. До этого вокруг ЦСКА была довольно-таки негативная аура, в частности в прессе. Теперь коллектив обрел второе дыхание.

– Отсутствие Головина и Кучаева сильно сказалось в матче с «Локо»?

– Безусловно, если бы эти ребята были в строю, встреча складывалась бы по-другому. Не хватало креатива впереди, одному Дзагоеву тяжело, он только набирает форму.

– Каковы шансы в Лиге чемпионов, на ваш взгляд? Выход из группы или третье место?

– Мы нацелены на выход из группы, и будем делать для этого все возможное, а там как карта ляжет. Удача в футболе имеет большое значение. Если обыграем «Бенфику», можно сказать, что полдела сделано. Встреча с «Манчестером» тоже будет важной, но я думаю, все решится в домашней игре с португальцами.