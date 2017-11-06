Каземиро одобрил свою замену Зиданом в матче с «Лас-Пальмасом»

Полузащитник «Реала» Карлос Каземиро признался, что не задумывается во время игры о возможности получения предупреждения. Футболисты был заменен на 68-й минуте матча 11-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:0). В этой встрече бразилец стал автором гола.

«Безусловно, стоит действовать на поле несколько осторожнее. Но я предпочитаю не думать о таких нюансах, когда мне могут показать за это желтую карточку. Я действовал в привычной для себя манере. Думаю, что Зидан поступил очень правильно, заменив меня.

Матч с «Атлетико»? Я готов выйти в нем на поле», – сказал футболист.

Матч 12-го тура испанской Примеры с «Атлетико» «Реал» проведет 18 ноября.