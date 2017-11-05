Божович — о победе над «СКА-Хабаровском»: «Я очень доволен»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 16-го тура чемпионата России (1:2).

«Игра получилась тяжелой. Мы не привыкли играть на искусственном газоне, он не позволил показать более качественную игру.

Однако главное – набрали очки. Сделали это в гостях после долгого перелета с командой, которая дома играет хорошо. Я очень доволен. Ребята молодцы.

Лука Джорджевич здоров. Вышел, забил гол. Это его работа – забивать голы. Он тренируется всего пять дней после травмы поэтому сегодня вышел на замену. Он – игрок основного состава», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

Арсенал одержал четыре победы в пяти последних матчах РФПЛ. Сейчас клуб идет на шестом месте в турнирной таблице.