Пономарев: «В матче с «Зенитом» Фарфан был словно Месси. Больше он никогда в жизни так не сыграет»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что в матче 15-го тура «Зенит» – «Локомотив» (0:3) все могло сложиться иначе. По его мнению, полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан, оформивший во встрече с петербуржцами дубль и результативную передачу, больше никогда в жизни не сыграет так ярко.

«Чемпионство «Локомотива»? Да здесь вообще все могло быть по-другому. Забей в первом тайме Эмилиано Ригони, выиграли бы питерцы с крупным счетом! Плюс Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в этой встрече, попросту сумасшедшую игру выдал – как Лионель Месси прямо.

Да он так больше в жизни так никогда не сыграет. Хочу по этому поводу даже Юрию Семину позвонить, так как уверен, что в предстоящем поединке с ЦСКА он будет просто никакой», – сказал Пономарев.

После 15-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на три очка.