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  • Пономарев: «В матче с «Зенитом» Фарфан был словно Месси. Больше он никогда в жизни так не сыграет»

Пономарев: «В матче с «Зенитом» Фарфан был словно Месси. Больше он никогда в жизни так не сыграет»

31 октября 2017, 20:14
17

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что в матче 15-го тура «Зенит»«Локомотив» (0:3) все могло сложиться иначе. По его мнению, полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан, оформивший во встрече с петербуржцами дубль и результативную передачу, больше никогда в жизни не сыграет так ярко.

«Чемпионство «Локомотива»? Да здесь вообще все могло быть по-другому. Забей в первом тайме Эмилиано Ригони, выиграли бы питерцы с крупным счетом! Плюс Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в этой встрече, попросту сумасшедшую игру выдал – как Лионель Месси прямо.

Да он так больше в жизни так никогда не сыграет. Хочу по этому поводу даже Юрию Семину позвонить, так как уверен, что в предстоящем поединке с ЦСКА он будет просто никакой», – сказал Пономарев.

После 15-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на три очка.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Месси Лионель Фарфан Джефферсон Пономарев Владимир
Комментарии (17)
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Красногорск_Фан
1509470209
Если бы. Прогнозы прогнозистов сбывались. Вангуй еще, поржем потом
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raritet
1509472090
в самом деле, и Ригони был худший в этом матче и Ерохин бродил как зобми, "смотрел футбол ", один косяк первого , 2 косяка второго и пожалуйста -новый чемпион России на всех парах ..
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овертайм
1509472131
завидуй молча)))
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овертайм
1509472325
если бы да ка бы)) если бы у бабки были яйцы)))
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Полная Канистра
1509472809
просто его зло берёт что такого игрока нет у конявых он еще на кураже может и вам загрузить
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nemolod
1509474920
Футболист сыграл так ярко прежде всего от того,что он сам постоянно над собой работает и главное,не считает себя каким-то необыкновенным и хотя доля везения была (это лишь как вроде награды игроку ) , к этому приложила усилия вся команда! И пусть в следующем матче полузащитник не сможет повторить свой успех ,так как скорее всего его будут персонально опекать,тем не менее все равно он будет приносить пользу своей команде!
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Zubo
1509477381
Да бросьте вы ребята, так уж ярко?
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XaXatyn
1509488782
Много вас таких знатоков , только прогнозы у вас корявые !
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OfaZavr
1509521143
сыграет еще как сыграет, он отличную форму набрал и докажет еще этим горе-экспертам.
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Diesel133
1509528662
он вам в 1м матче отгрузил банку
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