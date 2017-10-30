Моуринью не знает сроков возвращения Погба в строй

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал загадывать о сроках возвращения Поля Погба в общую группу.

«На данный момент я не могу точно сказать, когда вернется в строй Погба. Честно. Я не контролирую процесс его восстановления. Могу лишь сказать, что он не тренируется в общей группе, работает индивидуально, а в таких ситуациях сложно загадывать. Без него мы не выиграли только один матч. Два? Что ж, тоже неплохо

Рохо тренируется с командой. Ожидаю, что он вернется после паузы на матчи сборных», – сказал Моуринью.

Напомним, что 24-летний француз повредил заднюю поверхность бедра в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0), который состоялся 12 сентября.