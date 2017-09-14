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    Погба пропустит от 4 до 6 недель

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Француз получил травму в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Он был заменен на 19-й минуте на Маруана Феллаини. Погба покинул «Олд Траффорд» на костылях, а позже прошел обследование в одной из местных клиник.

    После обследования стали известны сроки восстановления футболиста. По предварительным прогнозам, Погба сможет появиться на поле не раньше, чем через 4-6 недель.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Базель» закончился со счетом 3:0. В следующем матче «манкунианцы» встретятся с ЦСКА в Москве. Игра пройдет 27 сентября.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.09.2017 07:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2017, 14:24

      Это конечно фигово... Но, с другой стороны у нас есть кому его заменить. Погба скорейшего выздоровления, а Феллаини, Каррику и Эррере успешно его на время заменить.

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 14 сентября 2017, 11:15

      большая потеря доля МЮ

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 14 сентября 2017, 10:13

      Микро-плюс для ЦСКА. Погба - скорейшего выздоровления.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Rebrova 14 сентября 2017, 10:38

      костолом Феллайни нынче не менее опасен))

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 14 сентября 2017, 09:33

      Печально, только с капитанской повязкой вышел в начале матча и на тебе...ждем возвращения!

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