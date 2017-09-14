Погба пропустит от 4 до 6 недель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Француз получил травму в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Он был заменен на 19-й минуте на Маруана Феллаини. Погба покинул «Олд Траффорд» на костылях, а позже прошел обследование в одной из местных клиник.

После обследования стали известны сроки восстановления футболиста. По предварительным прогнозам, Погба сможет появиться на поле не раньше, чем через 4-6 недель.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Базель» закончился со счетом 3:0. В следующем матче «манкунианцы» встретятся с ЦСКА в Москве. Игра пройдет 27 сентября.