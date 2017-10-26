Глушаков: «Знал, что Джикия встанет и продолжит играть. Он в каждой игре так лежит»

«Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России обыграл «Спартак-Нальчик» – 5:2.

Полузащитник московского клуба Денис Глушаков прокомментировал момент с микротравмой партнера Георгия Джикии.

«Когда Джикия упал, не подумал ни о чем плохом. Знал, что сейчас он встанет и спокойно продолжит играть дальше. Жора в каждой игре у нас так лежит», – сказал хавбек.

Руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сказал, что у Джикии сильный ушиб голени. Защитник сможет сыграть против «Севильи» в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Участие игрока обороны Андрея Ещенко – под вопросом.

В четвертьфинале Кубка России команда Массимо Карреры сыграет против «Крыльев Советов».