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    Александр Кержаков: «Никакого сожаления о завершении карьеры нет»

    Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков, который занимает должность координатора команд академии клуба, признался, что не жалеет о завершении своей футбольной карьеры. По словам экс-игрока, он заранее понимал то, чем ему предстоит заниматься.

    Напомним, что за свою карьеру Кержаков сыграл 383 официальных матча на клубном уровне, забив в них 203 гола. Он выступал в составе «Зенита», «Севильи», «Динамо» и «Цюриха».

    — До завершения карьеры вы говорили, что тренерская деятельность вам не особенно интересна. После участия в шоу и новой работы в клубе желание не проснулось?

    — На данный момент я себя вижу немного в другом качестве. Что будет дальше, пока не знаю.

    — Прошло уже достаточно времени с тех пор, как вы официально завершили карьеру. Вы не жалеете? Скучаете по игре?

    — Это было осознанное решение, я прекрасно знал, как сложится моя судьба после окончания карьеры, чем я буду заниматься. Никакого сожаления нет. У меня есть возможность играть в футбол не на профессиональном уровне, когда захочу. Футбол присутствует в моей жизни практически каждый день, только не в виде профессиональных тренировок и матчей. Я наблюдаю за футболистами, смотрю очень много игр. Времени скучать просто нет.

    Источник: Известия

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    24.10.2017 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 октября 2017, 08:10

      Хороший человек, отличный футболист

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