Александр Кержаков: «Никакого сожаления о завершении карьеры нет»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков, который занимает должность координатора команд академии клуба, признался, что не жалеет о завершении своей футбольной карьеры. По словам экс-игрока, он заранее понимал то, чем ему предстоит заниматься.

Напомним, что за свою карьеру Кержаков сыграл 383 официальных матча на клубном уровне, забив в них 203 гола. Он выступал в составе «Зенита», «Севильи», «Динамо» и «Цюриха».

— До завершения карьеры вы говорили, что тренерская деятельность вам не особенно интересна. После участия в шоу и новой работы в клубе желание не проснулось?

— На данный момент я себя вижу немного в другом качестве. Что будет дальше, пока не знаю.

— Прошло уже достаточно времени с тех пор, как вы официально завершили карьеру. Вы не жалеете? Скучаете по игре?

— Это было осознанное решение, я прекрасно знал, как сложится моя судьба после окончания карьеры, чем я буду заниматься. Никакого сожаления нет. У меня есть возможность играть в футбол не на профессиональном уровне, когда захочу. Футбол присутствует в моей жизни практически каждый день, только не в виде профессиональных тренировок и матчей. Я наблюдаю за футболистами, смотрю очень много игр. Времени скучать просто нет.