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    «Бавария» впервые за последние 19 матчей не выиграла при Хайнкесе

    «Бавария» в 9-м туре чемпионата Германии в гостях провела матч с «Гамбургом». Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 1:0. Баварцы выиграли 18 из 19 последних игр при Юппе Хайнкесе. Последний раз «Бавария» не побеждала при специалисте в 2013 году, сыграв вничью с дортмундской «Борусией».

    В текущем сезоне команда идет на втором месте, уступая «шмелям» по дополнительным показателям.

    Источник: Opta

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    22.10.2017 10:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +187

      teodogat 22 октября 2017, 14:08

      Бредовый заголовок видимо очень молодого автора. Т.е. речь идет сегодня о событии 4-х летней давности и преподносится как это случилось вчера. Откуда набирают этих авторов?

      1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 22 октября 2017, 13:36

      Не заголовок а хуйеголов*к
      Редакторы куда смотрят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 22 октября 2017, 13:08

      бредятина...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 22 октября 2017, 12:50

      автор косит под дурачка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 22 октября 2017, 12:14

      Кликбейт по-бомбардирски

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 11:39

      ну как всегда опять понаписали))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 22 октября 2017, 11:11

      исправте название статьи и не путайте народ

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 10:35

      "«Бавария» впервые за последние 19 матчей не выиграла при Хайнкесе" - крайний матч Бавария выиграла... Поправьте заголовок, упростите!...))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > insider_retro 22 октября 2017, 13:56

      Да, Вы правы!

      1
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 22 октября 2017, 10:21

      Что за заголовок?

      6
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