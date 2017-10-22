«Бавария» впервые за последние 19 матчей не выиграла при Хайнкесе

«Бавария» в 9-м туре чемпионата Германии в гостях провела матч с «Гамбургом». Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 1:0. Баварцы выиграли 18 из 19 последних игр при Юппе Хайнкесе. Последний раз «Бавария» не побеждала при специалисте в 2013 году, сыграв вничью с дортмундской «Борусией».

В текущем сезоне команда идет на втором месте, уступая «шмелям» по дополнительным показателям.

