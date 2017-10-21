Маркович сыграет в атаке «СКА-Хабаровска» против «Уфы»; Игбун – на острие гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Уфой».

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.

Матч пройдет в Хабаровске и начнется в 11:30 по Москве.

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