Маркович сыграет в атаке «СКА-Хабаровска» против «Уфы»; Игбун – на острие гостей

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Уфой».
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.
Матч пройдет в Хабаровске и начнется в 11:30 по Москве.
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