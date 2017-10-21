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    Маркович сыграет в атаке «СКА-Хабаровска» против «Уфы»; Игбун – на острие гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Уфой».

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.

    Матч пройдет в Хабаровске и начнется в 11:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    21.10.2017 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:12

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 10:45

      Ничейкой запахло как-то!

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