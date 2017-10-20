Три футболиста «Зенита» и Месси вызваны в расположение сборной Аргентины для подготовки к матчу против России

Три футболиста «Зенита» получили приглашение в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу против России. В состав национальной команды попали Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Матиас Краневиттер.
Также в расположение сборной приглашен нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Еще четыре-пять футболистов из аргентинского чемпионата присоединятся к команде позднее.
Встреча пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».
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Источник: Twitter