Три футболиста «Зенита» и Месси вызваны в расположение сборной Аргентины для подготовки к матчу против России

Три футболиста «Зенита» получили приглашение в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу против России. В состав национальной команды попали Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Матиас Краневиттер.

Также в расположение сборной приглашен нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Еще четыре-пять футболистов из аргентинского чемпионата присоединятся к команде позднее.

Встреча пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».