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  • Три футболиста «Зенита» и Месси вызваны в расположение сборной Аргентины для подготовки к матчу против России

Три футболиста «Зенита» и Месси вызваны в расположение сборной Аргентины для подготовки к матчу против России

20 октября 2017, 18:00
8

Три футболиста «Зенита» получили приглашение в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу против России. В состав национальной команды попали Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Матиас Краневиттер.

Также в расположение сборной приглашен нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Еще четыре-пять футболистов из аргентинского чемпионата присоединятся к команде позднее.

Встреча пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Товарищеские матчи Россия Аргентина Паредес Леандро Краневиттер Матиас Ригони Эмилиано
Комментарии (8)
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alex1951
1508512308
Свои против своих! Это класс....Месси отдыхает))))
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Патронташ
1508514977
Написано так, как вроде Месси в подмастерья к "великой троице" Зенита вызвали.)))
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Спартач_навсегда
1508515350
Автор явно не болельщик зенита))
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andrewnosow
1508515865
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ufos73
1508519017
Месси наверно вызвали мячики подавать 3 футболистам зины )))
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dyema
1508575894
Будет интересно посмотреть, что покажут аргентинские зенитовцы в сборной.
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