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    Конте относится к «Роме» с большим уважением

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что относится к некоторым футболистам «Ромы», с которой его команде предстоит встретиться в среду в матче Лиги чемпионов, с большим уважением.

    «Альваро Мората тренировался в общей группе, и я на него рассчитываю. Конечно, все эти кадровые проблемы никак не облегчают жизнь. Однако мы должны справиться с данной ситуацией.

    Если в вашей команде из строя выбывают футболисты вроде Канте, Мораты или Моузеса, то кому-то приходится играть без отдыха. В «Челси» есть ребята, которые не привыкли играть в таком насыщенном графике.

    К «Роме» отношусь с большим уважением. Горжусь, что Де Росси, Флоренци и Эль-Шаарави играли под моим руководством. У меня до сих пор мурашки бегут по телу, когда я вспоминаю наше путешествие на Евро-2016. Даниэле – прекрасный человек и замечательный футболист. Конечно, мне трудно считать этих ребят противниками, ведь мы столько пережили вместе прошлым летом», – сказал Конте.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2017 09:41
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