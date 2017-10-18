Конте относится к «Роме» с большим уважением

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что относится к некоторым футболистам «Ромы», с которой его команде предстоит встретиться в среду в матче Лиги чемпионов, с большим уважением.

«Альваро Мората тренировался в общей группе, и я на него рассчитываю. Конечно, все эти кадровые проблемы никак не облегчают жизнь. Однако мы должны справиться с данной ситуацией.

Если в вашей команде из строя выбывают футболисты вроде Канте, Мораты или Моузеса, то кому-то приходится играть без отдыха. В «Челси» есть ребята, которые не привыкли играть в таком насыщенном графике.

К «Роме» отношусь с большим уважением. Горжусь, что Де Росси, Флоренци и Эль-Шаарави играли под моим руководством. У меня до сих пор мурашки бегут по телу, когда я вспоминаю наше путешествие на Евро-2016. Даниэле – прекрасный человек и замечательный футболист. Конечно, мне трудно считать этих ребят противниками, ведь мы столько пережили вместе прошлым летом», – сказал Конте.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.