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    Владельцы «Лестера» хотят пригласить в команду Анчелотти

    Английский «Лестер», уволивший главного тренера Крейга Шекспира, намерен пригласить в команду бывшего рулевого немецкой «Баварии» Карло Анчелотти. Видеть итальянца в стане «лис» хотят азиатские владельцы клуба.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Анчелотти не намерен работать в ближайшие десять месяцев.

    Итальянский специалист три раза выигрывал Лигу чемпионов. Два раза – с итальянским «Миланом», один раз – с мадридским «Реалом».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.10.2017 20:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 11:47

      вряд ли Анчелотти годик передохнет, а потом топ-клуб пригласит его какой-нибудь.

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 17 октября 2017, 21:05

      Анчелотти в середняк.. он только с большими клубами привык работать

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 21:02

      хотя думаю это из области фантастики и не реально

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 21:01

      вот бы в его в Краснодар может у Галицкого получится с ним связаться чем черт не шутит

      3
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