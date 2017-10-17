Владельцы «Лестера» хотят пригласить в команду Анчелотти

Английский «Лестер», уволивший главного тренера Крейга Шекспира, намерен пригласить в команду бывшего рулевого немецкой «Баварии» Карло Анчелотти. Видеть итальянца в стане «лис» хотят азиатские владельцы клуба.

Ранее «Бомбардир» писал, что Анчелотти не намерен работать в ближайшие десять месяцев.

Итальянский специалист три раза выигрывал Лигу чемпионов. Два раза – с итальянским «Миланом», один раз – с мадридским «Реалом».