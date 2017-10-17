Сесар Навас сказал, что ему было приятно вернуться в Ростов-на-Дону

Защитник «Рубина» Сесар Навас в эфире передачи «8-16» поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ. 37-летний испанец выступал за ростовский клуб с июля 2015 года по сентябрь 2017.

«Очень приятно эмоционально возвращаться туда, где ты добился определенных высот. Мы очень довольны, что взяли здесь три очка и прервали очень неприятную серию. Нам надо наконец-то подниматься в турнирной таблице и показывать все, что можем.

Наверное, нам повезло в игре с «Ростовом». Была серия, когда мяч у нас не шел в ворота, а в этот раз получилось и забили. Команде поставили цель попытаться выйти в Лигу Европы по итогам сезона. Цель до зимы — забраться как можно выше», – сказал игрок.

В Ростове-на-дону казанский клуб прервал серию из четырех поражений в чемпионате подряд.

Навас провел пятый матч в текущем сезоне. Он не отмечался результативными действиями. Команда Курбана Бердыева занимает 10-е место в турнирной таблице.