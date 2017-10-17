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    Сесар Навас сказал, что ему было приятно вернуться в Ростов-на-Дону

    Защитник «Рубина» Сесар Навас в эфире передачи «8-16» поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ. 37-летний испанец выступал за ростовский клуб с июля 2015 года по сентябрь 2017.

    «Очень приятно эмоционально возвращаться туда, где ты добился определенных высот. Мы очень довольны, что взяли здесь три очка и прервали очень неприятную серию. Нам надо наконец-то подниматься в турнирной таблице и показывать все, что можем.

    Наверное, нам повезло в игре с «Ростовом». Была серия, когда мяч у нас не шел в ворота, а в этот раз получилось и забили. Команде поставили цель попытаться выйти в Лигу Европы по итогам сезона. Цель до зимы — забраться как можно выше», – сказал игрок.

    В Ростове-на-дону казанский клуб прервал серию из четырех поражений в чемпионате подряд.

    Навас провел пятый матч в текущем сезоне. Он не отмечался результативными действиями. Команда Курбана Бердыева занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 00:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 октября 2017, 18:54

      Приятно ли было Ростову, спроси!!

      1
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 17 октября 2017, 10:38

      Подонки, развалили Ростсельмаш...

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > GoLenaStop 18 октября 2017, 14:05

      Вот прям Цезарь и разваливал?

      0
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