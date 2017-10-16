Руни сыграл против «Брайтона» в бутсах 2008 года выпуска

«Эвертон» сыграли вничью 1:1 с «Брайтон & Хов Альбион» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Нападающий «ирисок» Уэйн Руни сравнял счет в добавленное время ударом с пенальти.

31-летний англичанин провел матч в бутсах «T90 Laser II» компании Nike. Американский концерн выпускал эту модель в 2008 году, клиент компании Руни вместе в Фернандо Торресом был ее лицом. С 2010 года Руни играет в бутсах модели «Hypervenom».