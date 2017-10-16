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    Руни сыграл против «Брайтона» в бутсах 2008 года выпуска

    «Эвертон» сыграли вничью 1:1 с «Брайтон & Хов Альбион» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    Нападающий «ирисок» Уэйн Руни сравнял счет в добавленное время ударом с пенальти.

    31-летний англичанин провел матч в бутсах «T90 Laser II» компании Nike. Американский концерн выпускал эту модель в 2008 году, клиент компании Руни вместе в Фернандо Торресом был ее лицом. С 2010 года Руни играет в бутсах модели «Hypervenom».

    Источник: Instagram

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    16.10.2017 20:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 октября 2017, 08:53

      Ой, блин, эти неженки бутсы чаще трусов и носков меняют. Раздули так, будто он как минимум в драных кедах отыграл.

      0
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 21:47

      если и дальше будет пьяный с телками кататься, то жена и бутсы последние отсудит при разводе...

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 октября 2017, 20:51

      Достал с полки

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