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    РФПЛ. «Амкар» и «Тосно» сыграли вничью

    Матч 13-го тура чемпионата России «Амкар»«Тосно» закончился со счетом 0:0.

    Команды сохранили 12-ю и 14-ю позиции в турнирной таблице соответственно.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур.

    Амкар (Пермь) – Тосно (Ленинградская область) – 0:0

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов (Салугин, 81), Гол (Бодул, 77), Баланович, Эзатолахи, Прокофьев (Костюков, 66).

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Чернов, Дугалич, Мирзов (Казаев, 89), Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 82).

    Предупреждения: Эзатолахи, 19; Белоруков, 90+1; Милькович, 90+3 – Мирзов, 5; Кутин, 13; Чернов, 65; Полетанович, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 19:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 10:29

      игра была равна...))

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 16 октября 2017, 21:05

      Заболотный, ну что, начать уже считать, сколько минут ты уже не забиваешь?

      1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 16 октября 2017, 20:06

      анти футбол и зачем нужны такие команды и еще интересно сколько зрителей было в Перми

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 19:49

      По-соседски ожидаемо сгоняли ничейку...

      1
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