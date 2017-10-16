РФПЛ. «Амкар» и «Тосно» сыграли вничью

Матч 13-го тура чемпионата России «Амкар» – «Тосно» закончился со счетом 0:0.
Команды сохранили 12-ю и 14-ю позиции в турнирной таблице соответственно.
Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур.
Амкар (Пермь) – Тосно (Ленинградская область) – 0:0
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов (Салугин, 81), Гол (Бодул, 77), Баланович, Эзатолахи, Прокофьев (Костюков, 66).
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Чернов, Дугалич, Мирзов (Казаев, 89), Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 82).
Предупреждения: Эзатолахи, 19; Белоруков, 90+1; Милькович, 90+3 – Мирзов, 5; Кутин, 13; Чернов, 65; Полетанович, 85.
Источник: Бомбардир.ру