Алькасер может сменить «Барселону» на «Сельту»

«Сельта» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Пако Алькасеру. В команде 24-летнего игрока хочет видеть главный тренер Хуан Карлос Унсуэ, которому форвард знаком по совместной работе в каталонском клубе.

Сине-гранатовые не будут против продажи испанца, поскольку тот не входит в планы Эрнесто Вальверде и не имеет регулярного места в основном составе.

При этом отмечается, что «Барселона» хочет выручить от его трансфера хотя бы часть из тех 30 миллионов евро, за которые футболист был приобретен у «Валенсии» летом 2015 года.

В текущем сезона Алькасер принял участие всего в трех матчах, отметившись одной результативной передачей.