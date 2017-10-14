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    Иньеста восстановился от травмы и сможет сыграть против «Атлетико»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оправился от повреждения, полученного в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:0).

    33-летний хавбек сможет принять участие в игре 8-го тура с «Атлетико». Сине-гранатовые сыграют с мадридским клубом завтра. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    В текущем сезоне Иньеста сыграл в девяти встречах, отдав одну голевую передачу. На прошлой неделе он подписал пожизненный контракт с клубом.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что игрок может закончить карьеру в сборной Испании после чемпионата мира-2018.

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.10.2017 00:15
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