Иньеста восстановился от травмы и сможет сыграть против «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оправился от повреждения, полученного в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:0).

33-летний хавбек сможет принять участие в игре 8-го тура с «Атлетико». Сине-гранатовые сыграют с мадридским клубом завтра. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Иньеста сыграл в девяти встречах, отдав одну голевую передачу. На прошлой неделе он подписал пожизненный контракт с клубом.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что игрок может закончить карьеру в сборной Испании после чемпионата мира-2018.