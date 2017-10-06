Иньеста подписал контракт с «Барселоной» до конца карьеры

интересно, а сколько миллионов в его пожизненном контракте прописаны?))
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.
Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, 33-летний испанец подписал новое соглашение с каталонским клубом до конца своей карьеры.
Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны». Хавбек провел за команду 418 матчей, в которых забил 34 гола.
#ForeverIniesta— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 октября 2017 г.
@andresiniesta8
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