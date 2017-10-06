Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иньеста подписал контракт с «Барселоной» до конца карьеры

    «Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.

    Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, 33-летний испанец подписал новое соглашение с каталонским клубом до конца своей карьеры.

    Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны». Хавбек провел за команду 418 матчей, в которых забил 34 гола.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 9 октября 2017, 23:01

      интересно, а сколько миллионов в его пожизненном контракте прописаны?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      vi742sx 6 октября 2017, 21:41

      Здоровья ему, что бы побольше поиграл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 18:48

      Правильно сделали. Нужно уважать достойного мастера своего дела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 октября 2017, 18:18

      Побольше бы таких... играй в том клубе где в тебя верили когда ты был никем... франческо рай адрес и тд... респэкт и уважени

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 октября 2017, 14:22

      Заслужил своей игрой и отношением к своему клубу. Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      datura 6 октября 2017, 13:51

      пенсию ему будет барса платить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 13:42

      Воспитанник!!Более 400 матчей!! Титулы с клубом!! ГЛЫБА!!!
      Подобный контракт со стороны клуба - это признание вклада игрока в жизнь клуба!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 13:41

      Достойно!Интересно как это прописано в контракте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 6 октября 2017, 13:39

      Когда конец его карьеры?
      А если Иньеста намерен играть до 100 лет?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 октября 2017, 13:17

      типо, пока не скажет "я устал, я ухожу"?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > Chesn0k 6 октября 2017, 13:21

      типо, ни какую другую эмблему клуба не будет носить на футболке ни когда

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11