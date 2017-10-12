«Кристал Пэлас» готов заплатить 16 миллионов за Азмуна

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун попал в сферу интересов «Кристал Пэлас».

Английский клуб готов предложить казанцам за 22-летнего форварда 16 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что «орлы» интересовались возможными условиями контракта футболиста, однако никаких предложений на сегодняшний момент не сделали.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Азмун провел 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом игрок отметился голом в товарищеском матче против России (1:1).