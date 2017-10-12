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    «Кристал Пэлас» готов заплатить 16 миллионов за Азмуна

    Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун попал в сферу интересов «Кристал Пэлас».

    Английский клуб готов предложить казанцам за 22-летнего форварда 16 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что «орлы» интересовались возможными условиями контракта футболиста, однако никаких предложений на сегодняшний момент не сделали.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Азмун провел 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом игрок отметился голом в товарищеском матче против России (1:1).

    Источник: ФАН

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    12.10.2017 18:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 13 октября 2017, 09:42

      Самим нужен.

      0
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 12 октября 2017, 19:01

      Бердыев в КП собрался, раз Азмуна покупать собрались

      -1
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