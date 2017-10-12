Агент: «Шевченко стоит оставить в сборной Украины»

Футбольный агент Шандор Варга уверен, что Федерация футбола Украины сделает выводы после проваленной квалификации к чемпионату мира-2018 в России, но оставит у руля национальной команды Андрея Шевченко.

«Украине надо было обязательно обыгрывать Хорватию. Настрой у ребят был очень боевой, на трибунах собралось 75 тысяч зрителей, но сказалась разница в классе. Если в первом тайме игра была равной, то после перерыва гости завладели преимуществом и заслуженно победили.

В составе сборной Хорватии есть такие звезды, как Иван Перишич, Иван Ракитич, Марио Манджукич, Деян Ловрен и, конечно, Лука Модрич. На мой взгляд, сейчас он лучший полузащитник в мировом футболе.

У Украины таких игроков нет, но я все равно положительно оцениваю работу Андрея Шевченко на посту главного тренера. Для него это первый тренерский опыт. Он проделал хорошую работу, собрал всех лучших игроков страны, у них были неплохие игры в отборе.

Федерация будет делать выводы о его работе, но мне кажется, Шевченко стоит оставить на своем посту», – заявил Варга.

Сборная Украины заняла третью строчку в турнирной таблице квалификации чемпионата мира-2018, уступив Исландии и Хорватии.