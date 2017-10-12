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    Агент: «Шевченко стоит оставить в сборной Украины»

    Футбольный агент Шандор Варга уверен, что Федерация футбола Украины сделает выводы после проваленной квалификации к чемпионату мира-2018 в России, но оставит у руля национальной команды Андрея Шевченко.

    «Украине надо было обязательно обыгрывать Хорватию. Настрой у ребят был очень боевой, на трибунах собралось 75 тысяч зрителей, но сказалась разница в классе. Если в первом тайме игра была равной, то после перерыва гости завладели преимуществом и заслуженно победили.

    В составе сборной Хорватии есть такие звезды, как Иван Перишич, Иван Ракитич, Марио Манджукич, Деян Ловрен и, конечно, Лука Модрич. На мой взгляд, сейчас он лучший полузащитник в мировом футболе.

    У Украины таких игроков нет, но я все равно положительно оцениваю работу Андрея Шевченко на посту главного тренера. Для него это первый тренерский опыт. Он проделал хорошую работу, собрал всех лучших игроков страны, у них были неплохие игры в отборе.

    Федерация будет делать выводы о его работе, но мне кажется, Шевченко стоит оставить на своем посту», – заявил Варга.

    Сборная Украины заняла третью строчку в турнирной таблице квалификации чемпионата мира-2018, уступив Исландии и Хорватии.

    Источник: Известия

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    12.10.2017 10:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25028

      bset 12 октября 2017, 10:14

      Дааа, у Украины таких звезд нет. Но нам бы в Россию хотя бы пару таких игроков типа Коноплянки, Ярмоленко.

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