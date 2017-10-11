Хохлов рассчитывает реанимировать Погребняка

Ну на фоне мертвого Бечирая,Кирилл хоть старается,а если нечего терять,чего и нет?)
Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о комплексе причин, по которым столичный клуб находится в подвале турнирной таблицы чемпионата России. Он также добавил, что рассчитывает на всех игроков команды, в том числе и на Павла Погребняка.
«Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне Погребняк сыграл в пяти матчах, заработав в них четыре предупреждения и одно удаление.
– Почему, на ваш взгляд, «Динамо» сейчас так низко в таблице?
– Одной причины нет. Есть комплекс причин. О некоторых мы с парнями поговорили, будем продолжать. Нет забитых голов, много пропускаем... Понимание, как это исправить есть. Но важно, насколько быстро найдем взаимопонимание с игроками, как быстро они привыкнут к нашим требованиям.
– Погребняка рассчитываете реанимировать?
– Сейчас рассчитываем на всех. Вот на тренировке было 17 полевых – каждый важен.
– А дублеров привлекать планируете?
– Это есть в планах. Но не на ближайшую игру.
– Зимой рассчитываете на усиление? Говорили об этом с руководством?
– Говорили о том, что нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. А потом уже обсудим остальное. Пока не до глобальных планов.
– С чисто футбольной точки зрения «Динамо» при вас сильно изменится? По стилю, по схеме.
– Мысли есть, у меня свои взгляды, и что-то, естественно, будет меняться. Но сейчас нужен ре-зуль-тат. Возможно, даже в ущерб зрелищности.
– Травмированы Панченко и Соу. Как их заменить?
– Это большие потери. Но есть другие, которые получают возможность себя проявить.
– Больше травмированных нет?
– Рыков еще не приступил к тренировкам.