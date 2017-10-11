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    Хохлов рассчитывает реанимировать Погребняка

    Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о комплексе причин, по которым столичный клуб находится в подвале турнирной таблицы чемпионата России. Он также добавил, что рассчитывает на всех игроков команды, в том числе и на Павла Погребняка.

    «Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне Погребняк сыграл в пяти матчах, заработав в них четыре предупреждения и одно удаление.

    – Почему, на ваш взгляд, «Динамо» сейчас так низко в таблице?

    – Одной причины нет. Есть комплекс причин. О некоторых мы с парнями поговорили, будем продолжать. Нет забитых голов, много пропускаем... Понимание, как это исправить есть. Но важно, насколько быстро найдем взаимопонимание с игроками, как быстро они привыкнут к нашим требованиям.

    – Погребняка рассчитываете реанимировать?

    – Сейчас рассчитываем на всех. Вот на тренировке было 17 полевых – каждый важен.

    – А дублеров привлекать планируете?

    – Это есть в планах. Но не на ближайшую игру.

    – Зимой рассчитываете на усиление? Говорили об этом с руководством?

    – Говорили о том, что нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. А потом уже обсудим остальное. Пока не до глобальных планов.

    – С чисто футбольной точки зрения «Динамо» при вас сильно изменится? По стилю, по схеме.

    – Мысли есть, у меня свои взгляды, и что-то, естественно, будет меняться. Но сейчас нужен ре-зуль-тат. Возможно, даже в ущерб зрелищности.

    – Травмированы Панченко и Соу. Как их заменить?

    – Это большие потери. Но есть другие, которые получают возможность себя проявить.

    – Больше травмированных нет?

    – Рыков еще не приступил к тренировкам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2017 10:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 октября 2017, 17:41

      Ну на фоне мертвого Бечирая,Кирилл хоть старается,а если нечего терять,чего и нет?)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2017, 02:53

      Да не стоит тратить на него силы, ничего-то не получится...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka 11 октября 2017, 23:11

      Ну почему он буратина, дерево, бревно-он просто с детства паша погреб,давим гавно, давным давно...!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 октября 2017, 22:39

      http://ipic.su/img/img7/fs/Rezba.1507750757.jpg

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 11 октября 2017, 18:33

      Из полена Буратино решил выстругать, уже большой, а в сказки верит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 17:24

      погребушку уже ни чем не разбудишь

      5
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Полная Канистра 11 октября 2017, 18:52

      ...спит богатырь земли русской... беспробудным, бессовестным и беспринципным сном...

      4
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      Рейтинг: +2054

      almanev 11 октября 2017, 16:41

      Хорошая команда была, когда Хохлов с Данни и Семшовым в центре играли

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 11 октября 2017, 16:40

      4 предупреждения и одно удаление за пять игр? Это немного.Держитесь за этого парня ещё лет десять и он Вас прославит в веках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 11 октября 2017, 16:14

      Бревна не реанимирубтся!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 14:27

      Дмитрий Валерьевич, лучше не надо. Отправьте его в какую-нибудь реанимацию другого клуба.

      1
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