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Хохлов рассчитывает реанимировать Погребняка

11 октября 2017, 10:51
22

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о комплексе причин, по которым столичный клуб находится в подвале турнирной таблицы чемпионата России. Он также добавил, что рассчитывает на всех игроков команды, в том числе и на Павла Погребняка.

«Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне Погребняк сыграл в пяти матчах, заработав в них четыре предупреждения и одно удаление.

– Почему, на ваш взгляд, «Динамо» сейчас так низко в таблице?

– Одной причины нет. Есть комплекс причин. О некоторых мы с парнями поговорили, будем продолжать. Нет забитых голов, много пропускаем... Понимание, как это исправить есть. Но важно, насколько быстро найдем взаимопонимание с игроками, как быстро они привыкнут к нашим требованиям.

– Погребняка рассчитываете реанимировать?

– Сейчас рассчитываем на всех. Вот на тренировке было 17 полевых – каждый важен.

– А дублеров привлекать планируете?

– Это есть в планах. Но не на ближайшую игру.

– Зимой рассчитываете на усиление? Говорили об этом с руководством?

– Говорили о том, что нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. А потом уже обсудим остальное. Пока не до глобальных планов.

– С чисто футбольной точки зрения «Динамо» при вас сильно изменится? По стилю, по схеме.

– Мысли есть, у меня свои взгляды, и что-то, естественно, будет меняться. Но сейчас нужен ре-зуль-тат. Возможно, даже в ущерб зрелищности.

– Травмированы Панченко и Соу. Как их заменить?

– Это большие потери. Но есть другие, которые получают возможность себя проявить.

– Больше травмированных нет?

– Рыков еще не приступил к тренировкам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Панченко Кирилл Рыков Владимир Хохлов Дмитрий
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Nerlinger
1507709471
кли3ьму ему! Как забегает шельмец...
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XaXatyn
1507710887
Погребняк отказывается от реанимации , ему и так неплохо !
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Коза Ностра
1507712290
А Погребняк что,в коме???
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OfaZavr
1507713009
титанические усилия нужны для этого.
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yorgenbarenz
1507729251
4 предупреждения и одно удаление за пять игр? Это немного.Держитесь за этого парня ещё лет десять и он Вас прославит в веках.
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almanev
1507729262
Хорошая команда была, когда Хохлов с Данни и Семшовым в центре играли
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Полная Канистра
1507731850
погребушку уже ни чем не разбудишь
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Tony_93
1507735987
Из полена Буратино решил выстругать, уже большой, а в сказки верит
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арейская
1507766014
Да не стоит тратить на него силы, ничего-то не получится...
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Pourport
1507819308
Ну на фоне мертвого Бечирая,Кирилл хоть старается,а если нечего терять,чего и нет?)
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