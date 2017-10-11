Хохлов рассчитывает реанимировать Погребняка

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о комплексе причин, по которым столичный клуб находится в подвале турнирной таблицы чемпионата России. Он также добавил, что рассчитывает на всех игроков команды, в том числе и на Павла Погребняка.

«Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне Погребняк сыграл в пяти матчах, заработав в них четыре предупреждения и одно удаление.

– Почему, на ваш взгляд, «Динамо» сейчас так низко в таблице?

– Одной причины нет. Есть комплекс причин. О некоторых мы с парнями поговорили, будем продолжать. Нет забитых голов, много пропускаем... Понимание, как это исправить есть. Но важно, насколько быстро найдем взаимопонимание с игроками, как быстро они привыкнут к нашим требованиям.

– Погребняка рассчитываете реанимировать?

– Сейчас рассчитываем на всех. Вот на тренировке было 17 полевых – каждый важен.

– А дублеров привлекать планируете?

– Это есть в планах. Но не на ближайшую игру.

– Зимой рассчитываете на усиление? Говорили об этом с руководством?

– Говорили о том, что нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас. А потом уже обсудим остальное. Пока не до глобальных планов.

– С чисто футбольной точки зрения «Динамо» при вас сильно изменится? По стилю, по схеме.

– Мысли есть, у меня свои взгляды, и что-то, естественно, будет меняться. Но сейчас нужен ре-зуль-тат. Возможно, даже в ущерб зрелищности.

– Травмированы Панченко и Соу. Как их заменить?

– Это большие потери. Но есть другие, которые получают возможность себя проявить.

– Больше травмированных нет?

– Рыков еще не приступил к тренировкам.