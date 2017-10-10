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    Лунев и Рауш – в основе сборной России на матч с Ираном

    Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Ирана.

    Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук, Смолов, Кокорин.

    Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.

    Матч Россия – Иран пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 17:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 10 октября 2017, 19:41

      Кудряшов, Васин, Кутепов, Рауш, Тарасов, Ерохин - эти люди футболисты вообще

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Розарио Агро 10 октября 2017, 19:55

      Рауш и Ерохин - да)
      А за остальных игра ответит.

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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 10 октября 2017, 18:53

      Васин что делает в сборной)

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Antoshka2015 10 октября 2017, 19:53

      Как что делает? Косячит )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 18:38

      Состав корректируется, может это и правильно... Играть с разными соперниками... Возможно, кормчий задумывается о вариативности состава под разных соперников...
      И тем не менее, желательно каждому игроку сыграть свой лучший матч, а потом только по нарастающей!!

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > insider_retro 10 октября 2017, 19:57

      Корректируется, но общие очертания уже вырисовываются. Думаю, что основа сформируется в марте. Раньше её формировать бессмысленно - слишком много ещё времени до старта ЧМ, кто-то травмироваться может - и придётся заново всё перестраивать.

      1
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro > Обер-КанцлерЪ 10 октября 2017, 20:01

      В общем согласен... Надеюсь, что период шатаний и поиска в общем завершён... Кормчий и сам это видит, и игроки чувствуют, и верхние руководители все уши надули советами....))

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > insider_retro 10 октября 2017, 20:08

      К примеру Джикия-Кутепов - думаю это пара центральных на ЧМ, Смолов-Кокорин - пара нападающих основы плюс Заболотный, выходящий на замену. Фернандес и Рауш - тоже игроки основы, наши лучшие латерали. Ну и также думаю, что в основе будет играть Кузяев.
      Итого 7. Осталось узнать, кто будет основным вратарём + трое полевых.

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      Рейтинг: +70675

      insider_retro > Обер-КанцлерЪ 10 октября 2017, 20:50

      Зобнина, возможно, держит в уме... Узнаем и остальных!..))

      1
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      Рейтинг: +5586

      _Marqella_ 10 октября 2017, 18:27

      Россия - Иран 3-0 )))

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 18:21

      Опять эксперимент.Хорошо что Ал Мир в составе,непонятно почему брата даже в заявке нет.Кузяев выйдет во втором.Посмотрим на Рауша с Фернандесом.

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 октября 2017, 18:16

      Давно пора Акинфеева на лавку.

      4
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 10 октября 2017, 18:12

      Почему джикия на лавке, а не Васин?

      2
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      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva 10 октября 2017, 17:59

      Интересно будет на Лунева взглянуть вне Зенита, с другой линеей защиты..

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 октября 2017, 17:59

      смолов капитан это важнее

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 10 октября 2017, 17:58

      эксперименты продолжаются, хотя уже давно нужно определиться с основой.

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