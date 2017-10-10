Лунев и Рауш – в основе сборной России на матч с Ираном

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Ирана.

Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук, Смолов, Кокорин.

Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.

Матч Россия – Иран пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

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