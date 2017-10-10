Лунев и Рауш – в основе сборной России на матч с Ираном

Кудряшов, Васин, Кутепов, Рауш, Тарасов, Ерохин - эти люди футболисты вообще
Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Ирана.
Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук, Смолов, Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
Матч Россия – Иран пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.
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