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    Червиченко: «При счете 4:0 пропустить два мяча за пять минут – это наше, русское»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Южной Кореи (4:2). Функционер отметил расслабленность россиян в концовке встречи.

    Следующую игру сборная России проведет 10 октября в Казани против Ирана. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    – Товарищеский матч с Южной Кореей (4:2) кроме двух автоголов вас чем-то удивил?

    – Игру с корейцами вряд ли можно назвать товарищеской, ведь они, как и все азиаты, одинаково серьезно относятся ко всем матчам. Поэтому выбор соперника оказался очень правильным. Удивила хорошая игра сборной России в нападении. Не забей второй мяч кореец сам в свои ворота, это бы сделал Александр Ерохин. Следующий автогол также последовал после такой карусели у их ворот, что, думаю, наши тоже сами забили бы его. Вместе с этим у сборной остались старые проблемы.

    – Какие?

    – Несмотря на то, что в центре поля и в атаке все хорошо, в обороне у нас есть некоторые проблемы. Это наше, русское: дело сделано, счет 4:0 – и мы за пять минут пропускаем два мяча! Надо все-таки каким-то образом учиться у немцев, что игра заканчивается только тогда, когда ты стоишь под душем в раздевалке.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.10.2017 19:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 октября 2017, 22:42

      "это наше, русское»-четко замечено, что сборная , что клубы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2054

      almanev 9 октября 2017, 20:41

      Почему этот еврей считает себя русским?

      -2
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