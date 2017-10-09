Червиченко: «При счете 4:0 пропустить два мяча за пять минут – это наше, русское»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Южной Кореи (4:2). Функционер отметил расслабленность россиян в концовке встречи.

Следующую игру сборная России проведет 10 октября в Казани против Ирана. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Товарищеский матч с Южной Кореей (4:2) кроме двух автоголов вас чем-то удивил?

– Игру с корейцами вряд ли можно назвать товарищеской, ведь они, как и все азиаты, одинаково серьезно относятся ко всем матчам. Поэтому выбор соперника оказался очень правильным. Удивила хорошая игра сборной России в нападении. Не забей второй мяч кореец сам в свои ворота, это бы сделал Александр Ерохин. Следующий автогол также последовал после такой карусели у их ворот, что, думаю, наши тоже сами забили бы его. Вместе с этим у сборной остались старые проблемы.

– Какие?

– Несмотря на то, что в центре поля и в атаке все хорошо, в обороне у нас есть некоторые проблемы. Это наше, русское: дело сделано, счет 4:0 – и мы за пять минут пропускаем два мяча! Надо все-таки каким-то образом учиться у немцев, что игра заканчивается только тогда, когда ты стоишь под душем в раздевалке.