Конте рассержен, что «Челси» не удалось летом приобрести Льоренте у «Суонси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассержен тем, как руководство лондонцев минувшим летом вело переговоры с «Суонси» о трансфере нападающего Фернандо Льоренте.

Итальянский специалист хотел пополнить состав синих еще одним форвардом после приобретения у «Реала» Альваро Мораты, но в итоге клубам так и не удалось договориться. Сообщается, что Конте разочарован теми усилиями, которые прилагал «Челси» для покупки испанца.

Напомним, «пенсионеры» предложили «Суонси» за Льоренте всего 5 миллионов фунтов стерлингов. Это даже меньше половины той суммы (11,5 миллиона), за которую в итоге 32-летний футболист перешел в «Тоттенхэм».