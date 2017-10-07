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    Конте рассержен, что «Челси» не удалось летом приобрести Льоренте у «Суонси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассержен тем, как руководство лондонцев минувшим летом вело переговоры с «Суонси» о трансфере нападающего Фернандо Льоренте.

    Итальянский специалист хотел пополнить состав синих еще одним форвардом после приобретения у «Реала» Альваро Мораты, но в итоге клубам так и не удалось договориться. Сообщается, что Конте разочарован теми усилиями, которые прилагал «Челси» для покупки испанца.

    Напомним, «пенсионеры» предложили «Суонси» за Льоренте всего 5 миллионов фунтов стерлингов. Это даже меньше половины той суммы (11,5 миллиона), за которую в итоге 32-летний футболист перешел в «Тоттенхэм».

    Источник: Tribalfootball

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    07.10.2017 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 18:09

      У Конте проблемы с приобретениями как и у его друга Карреры?

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