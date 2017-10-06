Бензема, Марсело и Тео Эрнандес возобновили тренировки в «Реале»

«Реал» провел тренировку с участием футболистов, не получивших вызова в национальные сборные.

Спустя три недели отсутствия на поле вернулись Карим Бензема, Марсело и Тео Эрнандес. Французы провели занятие полностью, бразилец участвовал только в первой части.

На счету Бензема один гол в шести встречах всех турниров в текущем сезоне. Марсело провел восемь матчей без результативных действий.

20-летний новичок Эрнандес сыграл в трех играх, не отметившись мячами и ассистентскими баллами. В июле он перешел в каталонский клуб из «Атлетико» за 30 миллионов евро.