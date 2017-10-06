ЦСКА поздравил Васина с 29-летием

Пресс-служба ЦСКА поздравила защитника команды Виктора Васина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 29 лет.

В текущем сезоне Васин сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На данный момент игрок находится в расположении сборной России, которая на базе в Новогорске готовится к контрольным матчам против Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).