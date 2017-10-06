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    ЦСКА поздравил Васина с 29-летием

    Пресс-служба ЦСКА поздравила защитника команды Виктора Васина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 29 лет.

    В текущем сезоне Васин сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На данный момент игрок находится в расположении сборной России, которая на базе в Новогорске готовится к контрольным матчам против Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.10.2017 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 октября 2017, 08:10

      С ДР и иди уже обратно в Уфу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 6 октября 2017, 19:37

      Ну удивил! А мы ему все ошибки на молодость списывали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 6 октября 2017, 18:58

      с ДР!и оставь уже Уфу в прошлом..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 октября 2017, 13:56

      Ну вот уже 29!) а говорили о смене поколений в защите у нашей сборной!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 октября 2017, 13:47

      С Днем Рождения, Виктор! Удачи в сборной России и в ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 6 октября 2017, 13:34

      А мне казалось он гораздо моложе, ну 23!!!
      Тогда - С Днем Рождения!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 октября 2017, 12:27

      1 голевая, 1 гол , 10 привозов!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 октября 2017, 11:07

      Поздравления, Виктор! Удачи и поменьше "косяков"!

      7
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