Мертенс не собирается избегать матчей сборной Бельгии

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс готов принять участие во всех предстоящих матчах как клуба, так и национальной сборной Бельгии. Футболист заявил, что у него достаточно для этого сил.

«Прекрасно понимаю обеспокоенность тренеров, которые заботятся не только о результатах, но и здоровье футболистов. Сейчас такой график, что мы играем каждые три дня, и мои одноклубники уже получили травмы по этой причине.

Но я не чувствую у себя усталости. Мне удалось хорошо отдохнуть в прошлом, когда сидел на скамейке в сборной Бельгии», – рассказал Мертенс La Repubblica.

Напомним, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри высказал пожелание федерации футбола Бельгии не вызывать футболиста на ближайшие матчи, учитывая, что команда уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира-2018.