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    Лунев: «Задача вратарей сборной России доказать, что Акинфеев не лучший в команде»

    Вратарь сборной России Андрей Лунев заявил, что другие голкиперы должны доказывать, что Игорь Акинфеев не лучший в команде.

    Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов не раз называл Акинфеева первым номером в команде.

    «Задача других вратарей тренироваться и доказывать обратное словам Черчесова. Я думаю, что люди, которые без амбиций тренируются и играют в футбол, это ненадолго», – сказал Лунев.

    Сборная России 7 октября сыграет с Южной Кореей, а 10 октября – с Ираном.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2017 22:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 октября 2017, 12:23

      как бы тебя из сборной за такие слова не поперли)

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 3 октября 2017, 06:41

      Сколько таких луневых было, а как станут в ворота сборной, так пропускают плюху за плюхой.
      ПС. Черчесова можно по любой позиции в сборной критиковать, но не по вратарской. Он в отличие от других, будучи сам вратарем, знает кого выбрать основываясь не только на парочке красивых сейвов.

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 октября 2017, 06:40

      лунтик ты уже лучший а черчес просто неадекват

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 октября 2017, 04:56

      Как бы все не старались, но Черчесов всегда будет ставить в основу Акинфеева, потому что: 1) вечное упрямство Черчесова; 2) Акинфеев - капитан сборной.

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 3 октября 2017, 00:24

      Беленова в сборную !

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 октября 2017, 23:58

      Андрюха, на сегодняшний день ты лучше, говорю тебе как давний поклонник таланта Акинфеева

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      Рейтинг: +93

      Palev0 2 октября 2017, 23:34

      Всё правильно сказано, нет конкуренции, нет прогресса.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 октября 2017, 22:16

      интересно и как доказать что ты лучше не стоя в воротах сборной?Там место куплено до конца лета 18 года,а дальше там будет новая история сборной с новым тренером.Один плюс в этом ЧМ18 стадионы построили,которых может и не было бы никогда.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 октября 2017, 22:04

      Смело.Молодец!

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > С@НЁК. 3 октября 2017, 03:34

      Смело-то смело, только получит-ли вновь вызов в сборную, Черчесов может и обидеться, он такой...

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