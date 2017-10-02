Лунев: «Задача вратарей сборной России доказать, что Акинфеев не лучший в команде»

Вратарь сборной России Андрей Лунев заявил, что другие голкиперы должны доказывать, что Игорь Акинфеев не лучший в команде.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов не раз называл Акинфеева первым номером в команде.

«Задача других вратарей тренироваться и доказывать обратное словам Черчесова. Я думаю, что люди, которые без амбиций тренируются и играют в футбол, это ненадолго», – сказал Лунев.

Сборная России 7 октября сыграет с Южной Кореей, а 10 октября – с Ираном.