Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ди Франческо ответил критикам «Ромы» о простых победах

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает победный выездной матч с «Миланом» отличным психологическим тестом для своей команды. После победы римляне идут на пятом месте в турнирной таблице, одержав пять побед.

    «Для нас этот матч походил на важный психологический тест. Перед игрой я сказал своим футболистам сохранять равновесие, оставаться в игре, и тогда голы рано или поздно придут.

    Мы хотели выиграть в этом матче, чтобы остаться в чемпионской гонке. Люди говорят, что мы побеждали только с простыми соперниками. Поэтому я рад, что игрой с «Миланом» мы дали такой ответ на эту критику», – цитирует тренера Mediaset Premium.

    Матч седьмого тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» завершился со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2017 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11