Ди Франческо ответил критикам «Ромы» о простых победах

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает победный выездной матч с «Миланом» отличным психологическим тестом для своей команды. После победы римляне идут на пятом месте в турнирной таблице, одержав пять побед.

«Для нас этот матч походил на важный психологический тест. Перед игрой я сказал своим футболистам сохранять равновесие, оставаться в игре, и тогда голы рано или поздно придут.

Мы хотели выиграть в этом матче, чтобы остаться в чемпионской гонке. Люди говорят, что мы побеждали только с простыми соперниками. Поэтому я рад, что игрой с «Миланом» мы дали такой ответ на эту критику», – цитирует тренера Mediaset Premium.

Матч седьмого тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» завершился со счетом 0:2.