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    Лига 1. «Лион» в меньшинстве упустил победу над «Анжером»

    Встреча 7-го тура чемпионата Франции между «Анжером» и «Лионом» завершилась вничью 3:3. В составе хозяев отличились Карл Токо Экамби и Исмаэль Траоре. У гостей голы на счету Мариано Диаса, Муктара Дьякаби и Мемфиса Депая. Защитник лионского клуба Рафаэл забил в свои ворота.

    В начале второго тайма игрок обороны «Лиона» Марсело был удален после конфликта с главным арбитром.

    По результатам матча команды занимают 12-е и седьмое места в турнирной таблице соответственно.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

    Анжер – Лион – 3:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Диас, 5; 1:1 – Рафаэл, 30 (в свои ворота); 1:2 – Дьякаби, 38; 1:3 – Депай, 41; 2:3 – Экамби, 59; 3:3 – Траоре, 67.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 19:53
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