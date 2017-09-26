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    Жардим: «Исход матча с «Порту» будет зависеть от мелочей»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил состав «Порту», а особенно – главного тренера команды. По его словам, соперник по предстоящему матчу Лиги чемпионов не зря возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата Португалии.

    «Порту» – превосходная команда. Она вот уже несколько туров возглавляет национальное первенство. У этой команды очень хорошие игроки и тренер, который мне очень нравится. Исход этого матча будет зависеть от мелочей.

    Не думаю, что игровая схема повлияла на поражение «Порту» от «Бешикташа». «Порту» играл двумя форвардами, но и мы играли двумя форвардами в прошлом сезоне и дошли до полуфинала. Так что тактическая схема здесь ни при чем. «Порту» может сыграть и с одним, и с двумя нападающими. Все будет зависеть от решения тренера», – считает Жардим.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Порту» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2017 09:41
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