РФПЛ. «Амкар» забил три безответных гола «СКА-Хабаровску»

«Амкар» одержал домашнюю разгромную победу над «СКА-Хабаровском» в рамках 11-го тура РФПЛ.

В составе пермяков на 38-й минуте отличился полузащитник Януш Гол. За шесть минут до окончания основного времени матча нападающий Дарко Бодул еще раз поразил ворота хабаровчан, а уже в компенсированное время голом отметился хавбек «Амкара» Павел Комолов.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Амкар (Пермь) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гол, 38; 2:0 – Бодул, 84; 3:0 – Комолов, 90+3.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Гащенков, 71), Баланович (Рязанцев, 61), Прокофьев (Бодул, 81).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов. Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович (Казанков, 65).

Предупреждения: Зайцев, 90+2 – Эдиев, 68.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ