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    РФПЛ. «Амкар» забил три безответных гола «СКА-Хабаровску»

    «Амкар» одержал домашнюю разгромную победу над «СКА-Хабаровском» в рамках 11-го тура РФПЛ.

    В составе пермяков на 38-й минуте отличился полузащитник Януш Гол. За шесть минут до окончания основного времени матча нападающий Дарко Бодул еще раз поразил ворота хабаровчан, а уже в компенсированное время голом отметился хавбек «Амкара» Павел Комолов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Амкар (Пермь) – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гол, 38; 2:0 – Бодул, 84; 3:0 – Комолов, 90+3.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Гащенков, 71), Баланович (Рязанцев, 61), Прокофьев (Бодул, 81).

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов. Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович (Казанков, 65).

    Предупреждения: Зайцев, 90+2 – Эдиев, 68.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2017 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2017, 20:20

      Амкар разбушевался. Четыре Воронежу, три Хабаровску, кто следующий?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 сентября 2017, 19:54

      Гаджиеву желаю успехов и в дальнейшем. А Довбня разрекламированный за один матч ожидаемо в других играх не тащит.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 сентября 2017, 19:17

      Паперло у Амкара

      1
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 25 сентября 2017, 19:05

      разогнались , начиная с Кубка ... молодцы , так держать ...

      1
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