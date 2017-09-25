Каррера: «Спартак» с «Ливерпулем» должен выйти и сыграть идеальный матч»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чего ждет от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Также итальянский специалист прокомментировал ошибку игроков красно-белых в моменте со вторым пропущенным голом во встрече 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).

«В моменте со вторым пропущенным голом от «Анжи» мы совершили ошибку. Мы хотели победить, бросились в атаку и не учли те позиции, которые должны были держать. Нас наказали. Тот, кто выходит на замену, занимает позицию того, кто поле покинул. Видимо, желание победить в том матче привело всех так близко к воротам, что игроки не думали об обороне.

Матч с «Ливерпулем» – один из самых важных в карьере. Такой же, каким был матч с «Марибором». Все матчи, в том числе и с «Анжи» и «Тосно», важны. Каждый матч значим для тренера.

Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, состоящим из качественных игроков. Наша задача – сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, с которыми может нас свести «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь. Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.

Все нападающие этой команды быстрые и опасные. При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.

Я говорил с Антонио Конте. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль», – сказал Каррера.

Поединок «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» во вторник, 26 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.