Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Спартак» с «Ливерпулем» должен выйти и сыграть идеальный матч»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чего ждет от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Также итальянский специалист прокомментировал ошибку игроков красно-белых в моменте со вторым пропущенным голом во встрече 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).

    «В моменте со вторым пропущенным голом от «Анжи» мы совершили ошибку. Мы хотели победить, бросились в атаку и не учли те позиции, которые должны были держать. Нас наказали. Тот, кто выходит на замену, занимает позицию того, кто поле покинул. Видимо, желание победить в том матче привело всех так близко к воротам, что игроки не думали об обороне.

    Матч с «Ливерпулем» – один из самых важных в карьере. Такой же, каким был матч с «Марибором». Все матчи, в том числе и с «Анжи» и «Тосно», важны. Каждый матч значим для тренера.

    Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, состоящим из качественных игроков. Наша задача – сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, с которыми может нас свести «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь. Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.

    Все нападающие этой команды быстрые и опасные. При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.

    Я говорил с Антонио Конте. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль», – сказал Каррера.

    Поединок «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» во вторник, 26 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 25 сентября 2017, 21:32

      Выйти и назло всем "экспертам" размотать этих мажоров ливерпульских!!! На колени ливер!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Chizhova > Розарио Агро 26 сентября 2017, 01:40

      По уважительней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 сентября 2017, 19:34

      Шансы Спартака минимальны и это очевидный факт. Может это будет последний матч итальянца в России. Есть чуткое ощущение что будет позор, а не идеальный матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 сентября 2017, 18:57

      Для чего все это!? Для чего эти интервью? Вы треть чемпионата провели бездарно, вы обосрались с дворовым марибором, для чего вы разговариваете про Ливерпуль??? Ладно если бы Спартак сейчас из себя что-то представлял! но .....!!! В данной ситуации вы должны заткнуться и надеяться что Ливер не приедет на игру!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 18:46

      Защита и там, и там не очень. Всё будет зависеть от точности ударов напов и полузащиты.
      В предыдущем матче ЛЧ спартачи не могли даже в створ ворот попасть, куча ударов мимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 сентября 2017, 18:31

      Да не надо ИДЕАЛЬНУЮ игру.
      Х....й с ним 1 : 0 с ПЕНАЛЬТИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 25 сентября 2017, 18:00

      Блять.... очень больно смотреть на то что происходит с моей командой. Но делать нечего, надо верить в команду как верил последние полжизни и это чемпионство весной случилось. Удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 сентября 2017, 17:41

      умирать надо будет на поле.... унять дрожь в коленях и быть командой..... удачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 25 сентября 2017, 17:15

      Удачи!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 25 сентября 2017, 17:04

      счет 1-6

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 сентября 2017, 16:11

      Спартаку лучше не выходит)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11