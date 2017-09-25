Каррера: «Спартак» с «Ливерпулем» должен выйти и сыграть идеальный матч»

Выйти и назло всем "экспертам" размотать этих мажоров ливерпульских!!! На колени ливер!!!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чего ждет от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Также итальянский специалист прокомментировал ошибку игроков красно-белых в моменте со вторым пропущенным голом во встрече 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).
«В моменте со вторым пропущенным голом от «Анжи» мы совершили ошибку. Мы хотели победить, бросились в атаку и не учли те позиции, которые должны были держать. Нас наказали. Тот, кто выходит на замену, занимает позицию того, кто поле покинул. Видимо, желание победить в том матче привело всех так близко к воротам, что игроки не думали об обороне.
Матч с «Ливерпулем» – один из самых важных в карьере. Такой же, каким был матч с «Марибором». Все матчи, в том числе и с «Анжи» и «Тосно», важны. Каждый матч значим для тренера.
Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, состоящим из качественных игроков. Наша задача – сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, с которыми может нас свести «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь. Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.
Все нападающие этой команды быстрые и опасные. При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.
Я говорил с Антонио Конте. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль», – сказал Каррера.
Поединок «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» во вторник, 26 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.