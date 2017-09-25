Сусо мог сменить «Милан» на «Рому» или «Интер»

Полузащитник «Милана» Сусо рассказал в каком клубе он мог оказаться перед стартом сезона. По словам испанца, в его услугах были заинтересованы сразу два представителя Серии А.

«Если тебя хотят видеть в своих рядах «Реал» или «Барселона», то на такое предложение трудно ответить отказом. Мой переход? В «Милане» всегда говорили мне, что не намерены выставлять меня на трансфер. Я сам в свою очередь говорил, что хочу остаться здесь.

У меня были предложения от «Ромы» и «Интера», но руководство «Милана» каждый раз заявляло, что не отпустит меня. И я счастлив, поскольку это было то, чего я хотел», – приводит слова Сусо Il Fatto Quotidiano.

В текущем сезоне испанец провел пять матчей в Серии А, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.