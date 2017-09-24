Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Эдер вырвал для «Локомотива» победу в Ростове, «Уфа» обыграла «Арсенал»

    Встреча 11-го тура РФПЛ «Ростов»«Локомотив» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Голом отметился Эдер. Московский клуб набрал 23 балла и временно вышел на второе место в турнирной таблице, ростовский – сохранил пятое.

    В параллельной встрече «Уфа» добилась победы над тульским «Арсеналом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эдер, 90+3.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Игнасон, Гацкан, Байрамян, Калачев (Думбия, 75), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Ан. Миранчук, 46), Пейчинович, Лысов, Тарасов, Денисов, Ал. Миранчук (Эдер, 77), Фернандеш, Фарфан.

    Предупреждения: Юсупов, 35 – Тарасов, 53; Ал. Миранчук, 72.

    Уфа – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Игбун, 77.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Слай, Фатаи (Сысуев, 72).

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Ткачев, Боурчану, Александров (Расич, 81), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

    Предупреждения: Тумасян, 34; Сысуев, 82; Беленов, 90+1; Стоцкий, 90+1 – Шевченко, 42.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 сентября 2017, 10:24

      Удача отвернулась от Ростова, но это временно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 сентября 2017, 05:35

      Ростов не заслуживал поражения!Обидно!Команда играла ничуть не хуже того же ЛОКО.Да и 100%момент был только у Бухарова.Жаль очень жаль что не дотерпели.Ладно.Не вешать нос дончане!!!Все победы впереди!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 сентября 2017, 19:13

      Ростов-Локо больше "тянул" на ничейку, но ...
      Поздравляю Локо !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 сентября 2017, 18:51

      фартовый , нужные голы забивает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 24 сентября 2017, 18:50

      Паршивлюк, Макеев и Песьяков организовали и воплотили в жизнь развязку этого, тихо - мирно катившегося к ничьей матча...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > BarStep 24 сентября 2017, 18:56

      бывшие а-ля спартак

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Garrincha58 24 сентября 2017, 20:07

      Так я о том же...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 24 сентября 2017, 18:43

      Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      LokoOneLove 24 сентября 2017, 18:30

      Сезон спасений на 90-х минутах

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > fortune-bva 24 сентября 2017, 18:58

      Сычева нет за то есть чемпион Европы,а это круче!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      LokoOneLove 24 сентября 2017, 18:26

      Всех с Победой.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 сентября 2017, 18:26

      Фарфан??? а может Эдер???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 сентября 2017, 18:26

      Гол забил Эдер. Но важно другое, что Тарасов за минуту до этого не забил. Слава Богу что так все закончилось. Выстрадали 3 очка.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > ljrljr0505 24 сентября 2017, 18:27

      Тарасов деревянный

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > x-x-x-x-x 24 сентября 2017, 18:29

      Это точно!!!! Причем дерево очень много разговаривающее с судьей!!! Как его ещё не удалили?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Fan Loko mik 24 сентября 2017, 18:59

      он Бузит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > 24 сентября 2017, 19:00

      молодцы что тут скажешь, хотя игра была не очень

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > ljrljr0505 24 сентября 2017, 19:01

      Тарасов деревянный, я об плевался во время этого эпизода, но справедливости ради он все таки игрок защиты, чистый разрушитель, да и бил с левой ноги. Хорошо, что не выключился, а достал мяч и навесил. Болельщиков ЛОКО с победой! Дай бог еще поборемся!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11