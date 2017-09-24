РФПЛ. Эдер вырвал для «Локомотива» победу в Ростове, «Уфа» обыграла «Арсенал»

Встреча 11-го тура РФПЛ «Ростов» – «Локомотив» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Голом отметился Эдер. Московский клуб набрал 23 балла и временно вышел на второе место в турнирной таблице, ростовский – сохранил пятое.

В параллельной встрече «Уфа» добилась победы над тульским «Арсеналом».

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эдер, 90+3.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Игнасон, Гацкан, Байрамян, Калачев (Думбия, 75), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Ан. Миранчук, 46), Пейчинович, Лысов, Тарасов, Денисов, Ал. Миранчук (Эдер, 77), Фернандеш, Фарфан.

Предупреждения: Юсупов, 35 – Тарасов, 53; Ал. Миранчук, 72.

Уфа – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Игбун, 77.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Слай, Фатаи (Сысуев, 72).

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Ткачев, Боурчану, Александров (Расич, 81), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Предупреждения: Тумасян, 34; Сысуев, 82; Беленов, 90+1; Стоцкий, 90+1 – Шевченко, 42.

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