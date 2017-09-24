Тарханов: «Урал» ни разу крупно не побеждал в РФПЛ? Первый раз слышу»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат встречи с «Тосно» (1:1) в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Тосно» играет в атлетический футбол. Заболотный почти все единоборства выигрывает, хотя сегодня игроки «Урала» составили ему конкуренцию. У соперника хорошо открываются фланговые игроки, но втором тайме мы изменили ситуацию, после чего подач с флангов больше не было больше.

«Держали ли в уме, что «Урал» еще ни разу не одерживал крупной победы в РФПЛ? Первый раз об этом слышу», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол»

В матче 17-го тура РФПЛ-2015/16 уральский клуб обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Тремя турами позже – «Анжи» со счетом 4:2.