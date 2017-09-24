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    Тарханов: «Урал» ни разу крупно не побеждал в РФПЛ? Первый раз слышу»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат встречи с «Тосно» (1:1) в рамках 11-го тура чемпионата России.

    «Тосно» играет в атлетический футбол. Заболотный почти все единоборства выигрывает, хотя сегодня игроки «Урала» составили ему конкуренцию. У соперника хорошо открываются фланговые игроки, но втором тайме мы изменили ситуацию, после чего подач с флангов больше не было больше.

    «Держали ли в уме, что «Урал» еще ни разу не одерживал крупной победы в РФПЛ? Первый раз об этом слышу», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол»

    В матче 17-го тура РФПЛ-2015/16 уральский клуб обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Тремя турами позже – «Анжи» со счетом 4:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 25 сентября 2017, 17:45

      Я не понял у Тосно же выиграли, как 1-1; зато проиграли один раз только, плюс ничьи с Зенитом и ЦСКА.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 сентября 2017, 04:13

      Не стану говорить вообще о выступлениях Урала в РФПЛ, но в текущем сезоне, да, сплошные единички, за исключением двойки в матче с Арсеналом"...

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