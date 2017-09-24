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    Труйич сократил отставание в счете «Тосно» от «Урала»

    «Урал» в игре 11-го тура РФПЛ обыграл «Тосно» со счетом 3:1. На 5-й минуте счет ударом с пенальти открыл Георгий Чантурия. Четыре минуты спустя Алексей Евсеев забил второй мяч хозяев. На 55-й – Эрик Бикфалви реализовал еще один пенальти. На 85-й минуте мяч провел игрок гостей Никола Труйич.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть голы с «СКБ-Банк Арены».

    1:0 – Чантурия, 5 (с пенальти)

    2:0 – Евсеев, 9

    3:0 – Бикфалви, 55 (с пенальти)

    3:1 – Труйич, 85

    Источник: РПЛ

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    24.09.2017 15:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 сентября 2017, 16:08

      второй гол хорошо положил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      garet12222 24 сентября 2017, 15:55

      Урал, с победой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 24 сентября 2017, 15:54

      Героев 10 тура поставили на место. Обещалкин Заболотный балабол.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > nirita 24 сентября 2017, 16:05

      за что второй пенальти судья поставил, и не поставил в ворота Урала, странно судейство

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      Рейтинг: +600

      dimar > BAIv 24 сентября 2017, 17:02

      судья матч провали, полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 сентября 2017, 15:20

      уральцы феерят)

      0
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 24 сентября 2017, 15:15

      Урал отправил Спартак на 9 место. Тарханова Спартаку нужно брать!

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2017, 15:14

      Второй гол - красавец!!!

      3
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