Труйич сократил отставание в счете «Тосно» от «Урала»

второй гол хорошо положил
«Урал» в игре 11-го тура РФПЛ обыграл «Тосно» со счетом 3:1. На 5-й минуте счет ударом с пенальти открыл Георгий Чантурия. Четыре минуты спустя Алексей Евсеев забил второй мяч хозяев. На 55-й – Эрик Бикфалви реализовал еще один пенальти. На 85-й минуте мяч провел игрок гостей Никола Труйич.
«Бомбардир» предлагает посмотреть голы с «СКБ-Банк Арены».
1:0 – Чантурия, 5 (с пенальти)
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— (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
2:0 – Евсеев, 9
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— РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
3:0 – Бикфалви, 55 (с пенальти)
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— РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
3:1 – Труйич, 85
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— РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.