Труйич сократил отставание в счете «Тосно» от «Урала»

«Урал» в игре 11-го тура РФПЛ обыграл «Тосно» со счетом 3:1. На 5-й минуте счет ударом с пенальти открыл Георгий Чантурия. Четыре минуты спустя Алексей Евсеев забил второй мяч хозяев. На 55-й – Эрик Бикфалви реализовал еще один пенальти. На 85-й минуте мяч провел игрок гостей Никола Труйич.

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1:0 – Чантурия, 5 (с пенальти)

twit text — (@rfpl) 24 сентября 2017 г.

2:0 – Евсеев, 9

twit text — РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.

3:0 – Бикфалви, 55 (с пенальти)

twit text — РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.

3:1 – Труйич, 85