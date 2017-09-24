«Спартак» и «Ливерпуль» рассудит француз Тюрпен

Интересно, он не был в 1999 году на Стад де Франс (Франция-Россия 2 :3) когда им Панов Саня втюрпенивал? Как бы не набедокурил от обиды.
Встречу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» будет судить бригада арбитра Клемана Тюрпена. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА на официальном сайте союза.
В текущем сезоне 35-летний француз работал на матче первого раунда плей-офф квалификации турнира «Истанбул ББ» – «Севилья» (1:2). Тюрпен также обслуживал игру Англия – Словакия (2:1) в рамках 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.
Команда Массимо Карреры примет мерсисайдцев 26-го сентября.