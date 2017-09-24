Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» и «Ливерпуль» рассудит француз Тюрпен

    Встречу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак»«Ливерпуль» будет судить бригада арбитра Клемана Тюрпена. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА на официальном сайте союза.

    В текущем сезоне 35-летний француз работал на матче первого раунда плей-офф квалификации турнира «Истанбул ББ»«Севилья» (1:2). Тюрпен также обслуживал игру АнглияСловакия (2:1) в рамках 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    Команда Массимо Карреры примет мерсисайдцев 26-го сентября.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 17:10

      Интересно, он не был в 1999 году на Стад де Франс (Франция-Россия 2 :3) когда им Панов Саня втюрпенивал? Как бы не набедокурил от обиды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 24 сентября 2017, 13:20

      смотри Тюрпен ,если что не так будет,то наши болелы ,боюсь "оттюрпенят " тебя))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11