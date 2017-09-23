Шевченко: «Челси» прекрасно обойдется без Косты, Мората так же хорош»

Бывший нападающий «Челси», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наставник синих Антонио Конте поступил правильно, отпустив форварда Диего Косту в другой клуб, поскольку Альваро Мората сможет заменить 28-летнего футболиста в атаке лондонской команды.

Напомним, Коста был продан «Атлетико» на этой неделе за 57 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, Морату «пенсионеры» приобрели летом у «Реала» за 60 миллионов фунтов.

«Я думаю, если мотивация игрока состоит в том, чтобы покинуть клуб, несправедливо держать его. Коста отлично поработал на благо «Челси», завоевав два титула. Он был счастлив находиться здесь, но если он хочет уйти, нужно отпустить его.

В лице Мораты «Челси» нашел очень хорошего игрока. Это два разных футболиста, но если кто-то несчастлив в клубе, вы не можете его удерживать. Вам стоит найти замену.

Лондонцы приобрели подходящего игрока. Я точно уверен, Антонио Конте знает, что делает. Он отлично поработал. «Челси» – великий клуб, и я уверен, что он повторит путь прошлого сезона, чтобы завоевать чемпионство.

Мората очень хорошо действует внутри штрафной и забивает голы. «Челси» создает много моментов в штрафной площади. Это хороший знак для его успеха», – сказал Шевченко.