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    Ригони: «У меня две цели: «Реал» и золото чемпионата мира»

    Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о переходе в петербургский клуб и дальнейших планах на карьеру.

    – Ваш агент говорил, что до оформления сделки вы несколько раз говорили с Манчини. Сколько и о чем?

    – Три-четыре беседы состоялось. Всякий раз Мистер утверждал, что хочет, чтобы я перешел в «Зенит», что хочет тренировать меня. Такое доверие определило выбор.

    – Как провели месяц, пока шли переговоры?

    – Это было тяжелое время – стресс, нервозность, непонимание, состоится трансфер или нет. Старался успокоиться и перестать думать об этом, но пришлось нелегко. Продолжал тренироваться с «Индепендьенте», потому что не знал, чем закончится общение между клубами, но очень надеялся на удачный исход. Слава Богу, все так и произошло.

    – «Зенит» для вас – трамплин в большой европейский клуб, или вы можете представить, что проведете в Санкт-Петербурге пять-семь лет?

    – Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне.

    – Форвард «Боруссии» Обамеянг все время твердит, что хочет попасть в «Реал». А вы?

    – И я. С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – «Реал». Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины.

    Сумма перехода Ригони из «Индепендьенте» в «Зенит» составила 9 миллионов евро. В четырех матчах всех турниров за команду Роберто Манчини форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу. В статусе игрока российского клуба он получил первый вызов в сборную Аргентины.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2017 01:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 сентября 2017, 11:27

      На счёт золота ЧМ - махнул паря. Сначала попробуйте на этот ЧМ попасть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:50

      Губы закатай обратно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 10:24

      Зенит скоро будет драть Реал. Так что не торопись.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 23 сентября 2017, 10:15

      Сколько же его разочарований ожидает.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 сентября 2017, 09:59

      Сразу вспоминается анекдот про два путЯ.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 сентября 2017, 09:58

      Да, а через 5 месяцев уж 25 человеку. Надо бы поторопиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 сентября 2017, 09:33

      Хоть один прямо сказал, что Зенит ему поровну, тренировочная пересадочная станция за отменное бабло.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2017, 09:18

      поэтому он в Газпром и перешел, мечты сбываются(смеюсь)

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 сентября 2017, 09:16

      Не по заслугам говорливый мальчуган, скромность украшает молодого человека. Дибала и то меньше языком чешет.

      12
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 сентября 2017, 08:31

      цель хорошая, но если реально то это утопия

      5
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > серега кашин 23 сентября 2017, 11:28

      хорошо когда есть цель, а у большинства наших российских футболистов её нету

      1
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