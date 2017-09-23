Ригони: «У меня две цели: «Реал» и золото чемпионата мира»

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о переходе в петербургский клуб и дальнейших планах на карьеру.

– Ваш агент говорил, что до оформления сделки вы несколько раз говорили с Манчини. Сколько и о чем?

– Три-четыре беседы состоялось. Всякий раз Мистер утверждал, что хочет, чтобы я перешел в «Зенит», что хочет тренировать меня. Такое доверие определило выбор.

– Как провели месяц, пока шли переговоры?

– Это было тяжелое время – стресс, нервозность, непонимание, состоится трансфер или нет. Старался успокоиться и перестать думать об этом, но пришлось нелегко. Продолжал тренироваться с «Индепендьенте», потому что не знал, чем закончится общение между клубами, но очень надеялся на удачный исход. Слава Богу, все так и произошло.

– «Зенит» для вас – трамплин в большой европейский клуб, или вы можете представить, что проведете в Санкт-Петербурге пять-семь лет?

– Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне.

– Форвард «Боруссии» Обамеянг все время твердит, что хочет попасть в «Реал». А вы?

– И я. С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – «Реал». Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины.

Сумма перехода Ригони из «Индепендьенте» в «Зенит» составила 9 миллионов евро. В четырех матчах всех турниров за команду Роберто Манчини форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу. В статусе игрока российского клуба он получил первый вызов в сборную Аргентины.