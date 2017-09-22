Бундеслига. Дидави помог «Вольфсбургу» уйти от поражения в Мюнхене, «Бавария» сыграла вничью впервые за пять месяцев

Матч 6-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» завершился вничью 2:2. В составе хозяев отличились Роберт Левандовски и Арьен Роббен. За гостей забили Максимилиан Арнольд и Даниэль Дидави.

Мюнхенский клуб сохранил второе место в турнирной таблице. «Волки» поднялись на 11-ю строчку.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью впервые за пять месяцев. 22 апреля встреча 30-го тура Бундеслиги-2016/17 «Бавария» – «Майнц» завершился со счетом 2:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Бавария – Вольфсбург – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 33 (с пенальти); 2:0 – Роббен, 42; 2:1 – Арнольд, 56; 2:2 – Дидави, 83.

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