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    Бундеслига. Дидави помог «Вольфсбургу» уйти от поражения в Мюнхене, «Бавария» сыграла вничью впервые за пять месяцев

    Матч 6-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» завершился вничью 2:2. В составе хозяев отличились Роберт Левандовски и Арьен Роббен. За гостей забили Максимилиан Арнольд и Даниэль Дидави.

    Мюнхенский клуб сохранил второе место в турнирной таблице. «Волки» поднялись на 11-ю строчку.

    Команда Карло Анчелотти сыграла вничью впервые за пять месяцев. 22 апреля встреча 30-го тура Бундеслиги-2016/17 «Бавария» – «Майнц» завершился со счетом 2:2.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Бавария – Вольфсбург – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 33 (с пенальти); 2:0 – Роббен, 42; 2:1 – Арнольд, 56; 2:2 – Дидави, 83.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 23:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:31

      Не та Бавария стала при Анчелотти.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 сентября 2017, 07:52

      мда, не ожидал от Баварии, и чего творится, спад пошел у немецкой машины...

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