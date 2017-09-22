Рахимов: «По молодости Смолов и Кокорин не понимали, что талант можно потерять»

Экс-главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о нападающих Федоре Смолове и Александре Кокорине перед матчем 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит».

«Думаю, счет будет 1:1. Забьют Смолов и Кокорин. Это молодые талантливые ребята, к которым сразу было приковано повышенное внимание. По молодости они не понимали, что проходит время и талант можно потерять. Уверен, каждый тренер все это им объяснял, но игрок сам должен сделать выводы. Исходя из того, что мы видим в последнее время и Смолов, и Кокорин пришли к этому сами. Потерянное время не вернешь, и о том, что оно потеряно, они будут говорить после окончания карьеры. Они стали в этом плане умнее.

То, что сейчас Кокорин стал делать в «Зените», — это и заслуга Манчини. Обратите внимание, сколько он отрабатывает в обороне, возвращается назад, чего не было раньше. В свое время я понимал, что Саша — тот футболист, который останется в определенной зоне, если его отрежешь. Сейчас видишь, что он возвращается назад, и удивляешься объему выполняемой работы и тому, как этот игрок выходит из обороны. Кокорин использует свои лучшие качества, которые всегда были при нем, то есть скорость, дриблинг», — сказал специалист в эфире программы «Все на футбол».

В текущем сезоне Смолов забил четыре гола, Кокорин – 12. Встреча состоится 24-го сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.