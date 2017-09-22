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    Кудряшов: «Мой переход в «Рубин» в первую очередь был связан с Бердыевым»

    Защитник «Рубина» Федор Кудряшов в интервью передаче «Звезды Премьер-лиги» рассказал о работе с главным тренером Курбаном Бердыевым.

    «Бердыев создает такую атмосферу в команде, когда все подчинены одной цели. У него нет такого, что он самый главный. Все мы — частички одного целого. Думаю, это чувствует каждый игрок, который с ним поработал. Для него все равны, и это одно из самых главных качеств.

    Мой переход в «Рубин» в первую очередь был связан с Курбаном Бекиевичем. Меня позвали, и я, естественно, согласился, поскольку за тот период, когда был в «Ростове», мне удалось чему-то научиться. В игровом плане я прибавил во многом благодаря Бердыеву», — сказал футболист.

    Кудряшов пополнил состав казанского клуба в июле, перейдя из «Ростова». «Рубин» после 10-ти туров РФПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 сентября 2017, 02:31

      А у меня и сомнений не было, что будет именно так, вот только Полоза, да и Нобоа жалко, просидят на лавке уж сезон-то точно...

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 сентября 2017, 21:38

      Спасибо,Фёдор, за твой выбор и за честный ответ.

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