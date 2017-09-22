Бубнов: «Зенит» не настроился на матч должным образом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ротация отрицательно сказалась на игре «Зенита» с «Динамо» Спб в матче 1/16 финала Кубка России. Он также отметил функциональную готовность команды, представляющей ФНЛ.

«Трудно сказать, насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что «Зенит» не настроился на матч должным образом.

Креативная группа состояла из представителей основной обоймы, которые за все время создали считаное число голевых моментов. Гол Паредеса – ошибка голкипера, второй мяч фаворит забил сразу, воспользовавшись замешательством «Динамо». Еще один верный шанс отличиться в дополнительное время упустил Дриусси, который игру никак не усилил.

Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с «Бней-Иегуда». А тут все оказалось еще сложней.

В составе «Динамо» прекрасно проявил себя быстрый форвард Барсов, на которого теперь обязательно обратят внимание представители Премьер-лиги. Благодаря рывкам он заработал красную карточку для Мевли, решающий пенальти, да еще и сам забил второй мяч.

Вообще, функциональная готовность команды Александра Точилина оказалась на высоком уровне. «Динамо» весь матч навязывало фавориту контригру, действовало внимательно и организованно за исключением короткого провального отрезка по ходу второго тайма, когда «Зенит» сравнял счет. Петербургское дерби стало лишним доказательством того, что к лидерам ФНЛ нужно относиться всерьез», – считает Бубнов.

Матч 1/16 финала Кубка России «Динамо» Спб – «Зенит» закончился в дополнительное время со счетом 3:2.