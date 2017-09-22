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    Бубнов: «Зенит» не настроился на матч должным образом»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ротация отрицательно сказалась на игре «Зенита» с «Динамо» Спб в матче 1/16 финала Кубка России. Он также отметил функциональную готовность команды, представляющей ФНЛ.

    «Трудно сказать, насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что «Зенит» не настроился на матч должным образом.

    Креативная группа состояла из представителей основной обоймы, которые за все время создали считаное число голевых моментов. Гол Паредеса – ошибка голкипера, второй мяч фаворит забил сразу, воспользовавшись замешательством «Динамо». Еще один верный шанс отличиться в дополнительное время упустил Дриусси, который игру никак не усилил.

    Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с «Бней-Иегуда». А тут все оказалось еще сложней.

    В составе «Динамо» прекрасно проявил себя быстрый форвард Барсов, на которого теперь обязательно обратят внимание представители Премьер-лиги. Благодаря рывкам он заработал красную карточку для Мевли, решающий пенальти, да еще и сам забил второй мяч.

    Вообще, функциональная готовность команды Александра Точилина оказалась на высоком уровне. «Динамо» весь матч навязывало фавориту контригру, действовало внимательно и организованно за исключением короткого провального отрезка по ходу второго тайма, когда «Зенит» сравнял счет. Петербургское дерби стало лишним доказательством того, что к лидерам ФНЛ нужно относиться всерьез», – считает Бубнов.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Динамо» Спб – «Зенит» закончился в дополнительное время со счетом 3:2.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.09.2017 08:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 сентября 2017, 13:22

      Хотели показать свой запас прочности, спасибо, страна увидела.

      11
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 22 сентября 2017, 13:12

      Не настроился, да и не особо хотел настраиваться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > mamba9090909 22 сентября 2017, 13:34

      Вас просто высекли, прими это как мужчина.

      12
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 сентября 2017, 12:10

      да все сливаются из бесполезного кубка, вот и всё, чего тут демагогию разводить. только спартак затащил, потому что ему хоть где-то надо было победить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Chesn0k 22 сентября 2017, 12:55

      Зенит не слил кубок, его выкинули из розыгрыша, как окурок. И Спартак тут ни при чем.

      13
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 18:42

      думаю, если бы зениту по-настоящему нужен был кубок, он бы не проиграл динамо спб впервые за 62 года, всё-таки между командами пропасть в плане мастерства)

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 сентября 2017, 11:15

      почему-то fair play куда-то уходят во время игр на кубок.А жаль

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 сентября 2017, 11:12

      Есть такое понятие "профессионализм", который отсутствует в нашем футболе .Яркий пример кубковые игры, где многие "профессионалы", выходят на игру как любители, с подачи руководства клубов и тренеров, с целью(создается такое впечатление) избавиться по быстрей от игр на кубок. Клубы РФПЛ проявляют огромнейшее не уважение к зрителям для которых они играют, прикрываясь "усталостью", необходимостью просмотра резерва,дальностью перелета, плотным графиком игр и т.д.Болельщики хотят видеть интересную ,зрелищную игру в исполнении настоящих профессионалов и в конце игры будут благодарны футболистам за настоящее ,а не" лживое" футбольное действие.Футбольные ценности уважение к зрителям,искренность в игре,жажда победs

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 сентября 2017, 10:29

      ну както же в англии играют и в кубках и в чемпионате и в европе

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 сентября 2017, 09:43

      Буба ,касторки выпей .
      насчет настройки...добавь сюдым еще 9 клубов.для полноты картины.
      Одним словом - бардак!
      А в России БАРДАК ,это не отсутствие порядка,это такой ПОРЯДОК..

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